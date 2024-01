Zagraj razem z KRISHOME i wesprzyj WOŚP

Wielkimi krokami zbliża się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - PŁUCA PO PANDEMII. GRAMY DLA DZIECI I DOROSŁYCH. To wyjątkowe wydarzenie, które jednoczy miliony ludzi w szczytnym celu pomagania innym. Jak co roku KRISHOME również dołącza do tego wspaniałego przedsięwzięcia.