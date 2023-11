TRWA BLACK WEEK W KRISPOL

Marka KRISPOL zachęca inwestorów do dokonania zakupu stolarki w dwóch prostych krokach:



KROK 1: Znalezienie Salonu KRISHOME w swojej okolicy

KROK 2: Złożenie zamówienia w dniach od 20 do 24 listopada 2023 roku.



BLACK WEEK w KRISPOL



OKNA PVC I ALUMINIOWE

Decyzję o wyborze konkretnego modelu powinna poprzedzać analiza, podczas której należy określić warunki, w jakich będzie użytkowana stolarka okienna. Niektóre rozwiązania lepiej

sprawdzą się w blokach lub nowym budownictwie w centrum miasta, inne natomiast w domach poddanych termomodernizacji. W ofercie KRISPOL inwestor znajdzie zarówno modele z aluminium, jak i PVC. Bez względu na to, które rozwiązanie wybierze, może liczyć na spójny wygląd wszystkich elementów stolarki. Produkty marki KRISPOL dostępne są w wielu wzorach, a także bogatej ofercie kolorystycznej. To ponad 200 wariantów RAL i kilkadziesiąt wzorów ponadczasowych oklein.

Rabat 25% na wszystkie systemy okienne i tarasowe PVC i ALU

Trzecia szyba za 1,23 zł na wybrane modele okien i drzwi tarasowych

DRZWI ZEWNĘTRZNE SOLANO 90

Ze względu na codzienną, intensywną eksploatację drzwi zewnętrznych, ich konstrukcja powinna być solidna i odporna na trudne warunki pogodowe. Drzwi aluminiowe posiadają wytrzymały system profili, paneli aluminiowych oraz dodatkowy wkład termiczny, dzięki którym zostają zachowane najwyższe parametry termoizolacyjności i maksymalny komfort użytkowania. Drzwi zewnętrzne SOLANO 90 charakteryzują się najwyższą jakością wykonania i niepowtarzalnym designem. W kolekcji inwestor znajdzie 24 modele – od klasycznych do bardzo nowoczesnych rozwiązań. Ponadto dostępne są trzy linie – STONE (kamień), CORTEN (spiek kwarcowy) oraz BLACK DESIGN dla inwestorów szukających nieszablonowych aranżacji wejścia do domu.

Rabat 25% na wszystkie modele drzwi zewnętrznych SOLANO 90

BRAMY GARAŻOWE

We współczesnych projektach domu garaż najczęściej usytuowany jest w bryle budynku. To bardzo wygodne rozwiązanie, które nie musi oznaczać utraty ciepła. Aby zapobiec nadmiernemu wychłodzeniu pomieszczeń przez garaż, należy go ocieplić oraz zamontować odpowiednią bramę z napędem. Doskonałe właściwości termoizolacyjne posiada segmentowa brama garażowa zbudowana z paneli o grubości 60 mm. Solidny napęd sprawia natomiast, że codzienne życie staje się znacznie wygodniejsze.

1,23 zł za napęd STARCUS K06 i K10 z łańcuchem przy zakupie z bramą

61,50 zł na napęd STARCUS K06 i K10 z paskiem przy zakupie z bramą

123,00 zł za napęd STARCUS K06 i K10 Pro z łańcuchem przy zakupie z bramą

184,50 zł za napęd STARCUS K06 i K10 Pro z paskiem przy zakupie z bramą

*najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 864 zł za napęd STARCUS K06 z łańcuchem; 1064 zł za napęd STARCUS K10 z łańcuchem; 996 zł na napęd STARCUS K06 z paskiem; 1213 zł na napęd STARCUS K10 z paskiem; 1019 zł za napęd STARCUS K06 Pro z łańcuchem; 1219 zł za napęd STARCUS K10 Pro z łańcuchem; 1152 zł za napęd STARCUS K06 Pro z paskiem; 1367 zł za napęd STARCUS K10 Pro z paskiem



ROLETY ZEWNĘTRZNE (WRAZ Z AUTOMATYKĄ STARCUS) I ŻALUZJE FASADOWE

Niemal każdy budowany lub remontowany dom wyposażony jest w osłony zewnętrzne. Wybór pomiędzy roletami zewnętrznymi a żaluzjami fasadowymi to kwestia indywidualna. Warto go jednak podjąć na etapie budowy lub wymiany okien. Podstawową zaletą rolet zewnętrznych są ich właściwości termoizolacyjne. Przewagą żaluzji fasadowych jest natomiast możliwość kontrolowania i regulowania ilości światła słonecznego wpadającego do wnętrza. Ponadto żaluzje fasadowe tworzą spójny wizerunek domu, nadają mu lekkości i eleganckiego, nowoczesnego charakteru.

Rabat 25% na wszystkie systemy roletowe i żaluzje fasadowe

Rabat 25% na napędy STARCUS przy zakupie z roletą

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę producenta: https://krispol.pl/black-friday