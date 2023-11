Nagrodzona złotym Laurem Klienta 2023 Sieć Salonów KRISHOME otwiera największy w Polsce salon oferujący stolarkę marki KRISPOL

Otwarcie największego salonu w Polsce – salonu MEGABUD to wydarzenie, które stanowi kolejny kamień milowy w historii Sieci Salonów KRISHOME nagrodzonej prestiżowym tytułem złotego Laura Klienta 2023. To wyróżnienie podkreśla profesjonalizm marki i zaufanie, jakim od wielu lat obdarzają ją klienci. W salonie MEGABUD inwestorzy mogą liczyć na profesjonalne doradztwo i fachową obsługę. Do dyspozycji mają również ekspozycję wszystkich dostępnych rozwiązań marki KRISPOL rozlokowaną na blisko 300 m2 powierzchni salonu.

Sieć Salonów KRISHOME to miejsce, gdzie można zobaczyć i przetestować produkty marki KRISPOL. W salonie MEGABUD, klienci mogą liczyć na profesjonalną obsługę oraz doradztwo w zakresie wyboru produktów dla domu. To właśnie te elementy, a także dostępność kompletu stolarki w jednym miejscu i nieustanne dążenie do doskonałości, czynią Sieć Salonów KRISHOME miejscem, które zasługuje na wyróżnienie złotym Laurem Klienta.

Sieć Salonów KRISHOME zdobywając Laur Klienta 2023 kontynuuje swoją misję dostarczania klientom nie tylko produktów najwyższej jakości, ale także kompleksowego i zintegrowanego doświadczenia zakupowego – komentuje Radosław Gibki, Dyrektor Sprzedaży Krajowej.

Firma MEGABUD zdecydowała się na otwarcie wielkopowierzchniowego showroomu prezentującego cały wachlarz produktów marki KRISPOL. Nowo wybudowany salon o powierzchni blisko 300 m2 znajduje się na ulicy Pańskiej 4 w Dobrzewinie koło Gdańska, a jego nowoczesny wystrój wspaniale łączy się z ekspozycją kompletu stolarki KRISPOL – komentuje Hanna Bagrowska, Kierownik Działu Marketingu KRISHOME.

To doskonałe miejsce nie tylko dla inwestorów z gotowym planem budowy lub modernizacji domu, ale także tych, którzy dopiero szukają inspiracji – dodaje Radosław Gibki.

W dzisiejszych czasach scentralizowany sposób zakupu kompletu stolarki otworowej staje się coraz bardziej atrakcyjny dla inwestorów. Poszukują oni nie tylko jakości, funkcjonalności i stylu, ale także oszczędności czasu. Sieć Salonów KRISHOME oferuje kompleksową obsługę, umożliwia zakup bram, okien, drzwi i osłon w jednym miejscu. Tego typu rozwiązanie pozwala zoptymalizować proces zakupowy oraz eliminuje konieczność wielokrotnych pomiarów i uciążliwego montażu wykonywanego przez kilku różnych fachowców. Dodatkowo gwarantuje jednolitą obsługę posprzedażową.

Po solidną i energooszczędną stolarkę dla domu zapraszamy tutaj: www.krispol.pl/salony