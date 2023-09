KRISHOME i Polska Liga Siatkówki wspólnie budują siłę najlepszych lig siatkarskich w Polsce

W sezonie 2023/2024 KRISHOME będzie obecny na boiskach, digitalu i social mediach przy najważniejszych wydarzeniach siatkarskich w PlusLidze oraz TAURON 1. Lidze, a także przy TAURON Pucharze Polski Kobiet i Mężczyzn czy AL-KO Superpucharach Polski. Kibice siatkarscy są już przyzwyczajeni, że polska marka wspiera rozgrywki, którymi zarządza Polska Liga Siatkówki.

Bardzo się cieszymy, że przed nami kolejny wspólny rok, mam wrażenie że zarówno nasza ligowa siatkówka, jak i nasz partner, wspólnie odnosimy sukcesy i nasza współpraca przynosi obustronne

– podkreśla Popko, prezes zarządu Polskiej Ligi Siatkówki S.A. – W biznesie oraz w sporcie bardzo ważne są rozwój oraz wspólna, długofalowa wizja przyszłości. Dlatego bardzo się cieszę, że mamy przyjemność współpracować i osiągać sukcesy z tak dynamicznie rozwijającą się firmą. Takich przyjaciół nasza ligowa siatkówka bardzo potrzebuje – dodaje.

– Prezentując logo KRISHOME na bandach i stanowiskach sędziowskich będziemy wspierali naszą ogólnopolską sieć salonów stolarki – mówi Krysiński, prezes zarządu spółki. – Nasi siatkarze są najlepsi na boisku, a my jesteśmy najlepsi w doradzaniu przy budowie domu. Łączą nas wszystkich dobre emocje. W Salonie KRISHOME wszyscy komfortowo zamówią okna, bramy, drzwi i osłony. Jesteśmy dumni z tego tak samo, jak polscy kibice są dumni z siatkarzy – dodaje.

Warto dodać, że KRISHOME od lat wspiera także drużynę siatkarską z Wrześni. Ta w tym sezonie będzie walczyć o powrót do TAURON 1. Ligi. – Są z nami nasi fantastyczni sponsorzy i partnerzy, którym bardzo dziękujemy za zaufanie – mówi Robert Wardak, prezes zarządu klubu KRISHOME Września. – Nasz tytularny sponsor jest z nami już od 15 lat, tak stabilna i długotrwała współpraca to w zawodowym sporcie coś wyjątkowego. Jesteśmy pełni optymizmu i bardzo wdzięczni, będziemy chcieli z jak najlepszej strony pokazać w naszym regionie markę KRISHOME, podobnie jak wcześniej reprezentowaliśmy KRISPOL. Oczywiście marzymy o awansie do pierwszej ligi, ale przed nami jeszcze długa droga – dodaje prezes.

KRISHOME to sieć profesjonalnych salonów stolarki KRISPOL, zlokalizowana w całej Polsce, w ponad 50 polskich miastach. Zarząd spółki jako sponsor Polskiej Ligi Siatkówki wspiera rozgrywki siatkarskie od kilku sezonów, wspólnie ciesząc się z ostatnich triumfów, jakie święci nasza ligowa siatkówka, m.in. triumfów w Lidze Mistrzów.