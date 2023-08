NOWOŚĆ w ofercie KRISPOL: Ekologiczny napęd solarny STARCUS do rolet zewnętrznych

Wprowadzenie do oferty napędu solarnego STARCUS jest rezultatem zaangażowania marki KRISPOL w ochronę środowiska i chęci wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Linia produktów z napędem solarnym to doskonała alternatywa dla tradycyjnych, kosztownych i czasochłonnych modernizacji instalacji elektrycznych. Dzięki wykorzystaniu darmowej, czystej energii kontrola prywatności oraz ochrona przeciwsłoneczna stają się łatwiej dostępne, a dopłata za napęd solarny

jest zdecydowanie niższa od kosztów remontu związanych z doprowadzeniem przewodów zasilających do napędu rolety.

Nowe rozwiązanie od KRISPOL działa na zasadzie przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną. Moduł fotowoltaiczny zamontowany na roletach zewnętrznych zamienia promieniowanie słoneczne na prąd stały. Prąd jest następnie przekazywany do akumulatora, który magazynuje energię elektryczną i zasila silnik napędu rolety.



Kolejną zaletą nowego rozwiązania solarnego jest jego łatwość obsługi. Istnieje bowiem możliwość integracji napędu z centralną jednostką STARCUS CONNECTOR oraz sterowanie nim za pomocą aplikacji myKRISPOL. To szczególnie ważna cecha dla osób, które cenią sobie wygodę i możliwość zdalnej kontroli domu przez wszystkich domowników.

Mocnych stron napędu solarnego STARCUS jest wiele. Wśród nich na podkreślenie zasługą:

• Ekologia i ekonomia - panel słoneczny o mocy 5W dostarcza energię do napędu, wykorzystując darmową, czystą i odnawialną energię słoneczną.

• Prosty montaż bez kucia - zestaw zawiera wszystkie potrzebne elementy, a uchwyty regulowane oraz brak konieczności prowadzenia instalacji elektrycznej sprawiają, że jego instalacja jest szybka i skuteczna.

• Bezpieczeństwo i wygoda – elektroniczne wyłączniki krańcowe oraz trzy prędkości obrotowe napędu umożliwiają łatwe i bezpieczne sterowanie pozycją rolet. Istnieje również możliwość doładowania akumulatorów zewnętrzną ładowarką sieciową.

• Opłacalność – napęd solarny do rolety zewnętrznej może wpłynąć na certyfikat energetyczny budynku, czyli dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem całości lub części budynku.

Napęd solarny STARCUS do rolet zewnętrznych to ekologiczne rozwiązanie, które daje możliwość pełnej ochrony przeciwsłonecznej w domach, w których instalacja sterowania przewodowego wiązałaby się w ingerencję w strukturę budynku. Stanowi krok naprzód w dziedzinie automatyzacji, oferując użytkownikom szereg korzyści. Dla tych, którzy zwracają uwagę na oszczędność, napęd solarny STARCUS jest doskonałym rozwiązaniem. Wykorzystanie energii słonecznej pozwala obniżyć rachunki za energię elektryczną, a także zminimalizować negatywny wpływ na środowisko, co stanowi ważną właściwość w dzisiejszych czasach.



Podejmując decyzję o wprowadzeniu do oferty napędu solarnego do rolet zewnętrznych zwróciliśmy szczególną uwagę na jego właściwości użytkowe, w tym możliwość montażu w warunkach, w których nie da się zamontować sterowania przewodowego. STARCUS to seria produktów do zadań specjalnych, które wprowadzają do naszego najbliższego otoczenia szereg udogodnień. Połączenie komfortu ich użytkowania, z aspektem ekologicznym i ekonomicznym daje solidne rozwiązanie na lata z korzyścią dla domowego portfela - podsumowuje Radosław Gibki, Dyrektor Sprzedaży Krajowej.