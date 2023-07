Marka KRISPOL Mecenasem Fundacji im. Księdza Jana Kaczkowskiego oraz Projektu PAKA

Jako Mecenas Fundacji im. Księdza Jana Kaczkowskiego, marka KRISPOL wraz z Siecią Salonów KRISHOME będzie wspierać realizację jej statutowej działalności - budowania wiary w drugiego człowieka, nauki dawania szansy i wyciągania pomocnej dłoni.

Droga pełna nadziei

Jesień 2022 roku. Zespół projektu PAKA wraz z Patrykiem Galewskim wyruszył w podróż PAKA BUSEM do Zakładu Poprawczego w Poznaniu. Celem było przeprowadzenie warsztatów, które miały inspirować wychowanków i odmienić ich życie. Ogromne zaangażowanie wychowawcy, Kamila Stachowiaka, który doskonale wie, jak duże znaczenie ma praca z młodzieżą, sprawiło, że informacja o projekcie PAKA dotarła do KRISPOL. Prezes Karol Krysiński spotkał się z Patrykiem Galewskim. Z oficjalnego spotkania biznesowego dyskusja zmieniła się w rozmowę o wspólnych wartościach i celach.

W dniu urodzin Księdza Jana Kaczkowskiego, marka KRISPOL oficjalnie stała się Mecenasem Fundacji im. Ks. Jana Kaczkowskiego. Jak podkreślają obie strony, ta decyzja oznacza coś więcej niż finansowe wsparcie. To deklaracja wspólnoty wartości, utożsamiania się z misją Fundacji i działania na rzecz jej beneficjentów.

Dla nas - rodziny Jana, najważniejsza jest pamięć o naszym synu. Dzięki Patrykowi Galewskiemu i projektowi PAKA, o Janie chcą słuchać młodzi ludzie, przeważnie Ci bardzo potrzebujący autorytetu i wsparcia - dzieciaki w tarapatach. Taka żywa, „pomocowa” pamięć to dla nas największa wartość - komentuje Ziuk Kaczkowski, tata Ks. Jana Kaczkowskiego, fundator.



Zrozumienie i wsparcie dla naszych działań, które są kontynuacją tego, co dla młodych ludzi robił za swojego życia Ks. Jan Kaczkowski, dodaje nam skrzydeł. Dzięki popularności filmu „Johnny”, docieramy do potrzebujących, ale też do tych, którzy chcą nas wspierać. Dziękujemy naszemu Mecenasowi – marce KRISPOL, za zaufanie. Dziękuję za gwarancję spokoju! - podkreśla Anna Specjał, prezes Fundacji im. Ks. Jana Kaczkowskiego.

Nasze partnerstwo opiera się na wspólnocie wartości, które napędzają do zmiany i poprawiają jakość życia osób potrzebujących. Zostając Mecenasem Fundacji im. Ks. Jana Kaczkowskiego przyczyniamy się do rozwoju projektów edukacyjnych, które pozwalają młodym talentom rozwijać się i kształtować swoją przyszłość z sukcesem. Każdy zasługuje na taką szansę – komentuje Karol Krysiński, prezes firmy. Ksiądz Jan Kaczkowski – JOHNNY, był dla wielu ludzi życiową inspiracją, a wartości, które niósł, są nam bardzo bliskie. Usłyszeliśmy kiedyś z żoną zdanie – jak masz, to się podziel. Ten prosty przekaz trafił w nasze serca. Mecenat jest realizacją słów Ks. Kaczkowskiego. Wierzymy, że razem możemy osiągnąć więcej i uczynić świat lepszym miejscem dla wszystkich – dodaje.



Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tego niesamowitego porozumienia wartości. Zostanie Mecenasem Fundacji im. Księdza Jana Kaczkowskiego jest dla nas okazją do angażowania się w inicjatywy społeczne o dużej skali i realnym wpływie na życie ludzi. Jesteśmy przekonani, że nasze partnerstwo przyniesie trwałe korzyści dzieciom, którym służy Fundacja – dopowiada Beata Krysińska, wiceprezes

Fundacja im. Księdza Jana Kaczkowskiego reprezentuje spadkobierców dzieła życia Ks. Jana Kaczkowskiego (1977-2016), autorytetu moralnego, który w każdym człowieku widział dobro. Jako organizacja pożytku publicznego, Fundacja zajmuje się projektami promującymi uważność i otwartość na potrzeby drugiego człowieka. Jednym z nich jest PAKA (PAtryk Galewski i Ks. Jan KAczkowski) , czyli program skierowany do wychowanków zakładów poprawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz szkół. Projekt PAKA prowadzi współbohater filmu „Johnny” Patryk Galewski. Więcej: https://fundacjakaczkowskiego.org



KRISPOL jest wiodącą marką stolarki otworowej obecną w branży budowlanej od ponad 30 lat. Nowoczesne zakłady produkcyjne oferują komplet stolarki dla domu: segmentowe bramy garażowe, okna, rolety i żaluzje, drzwi zewnętrzne i systemy aluminiowe oraz rozwiązania dla przemysłu: segmentowe bramy przemysłowe, bramy i kraty rolowane oraz konstrukcje aluminiowe. Więcej: https://krispol.pl/