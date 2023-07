Rodzinna firma z zasadami. KRISTECH technika otworowa świętuje 30-lecie w branży budowlanej

Za nami wyjątkowy jubileusz firmy KRISTECH technika otworowa z siedzibą koło Inowrocławia. Uroczystość przygotował i poprowadził Waldemar Krysiński, właściciel firmy, który zaprosił do wspólnego świętowania współpracowników oraz rodzinę. KRISTECH jest bowiem firmą rodzinną, zbudowaną przez dwa pokolenia – ojca i syna – z pasji do stolarki otworowej dającej klientom gwarancję spokoju. Gościem honorowym uroczystości był senior rodu i jednocześnie założyciel firmy – Mieczysław Krysiński.

KRISTECH technika otworowa – historia sukcesu

Głównym punktem jubileuszowej gali było przypomnienie historii firmy, 30-stu lat działalności oraz przedstawienie skutecznego procesu sukcesji na rynku stolarki otworowej.



Z synem Waldemarem prowadzimy firmę wspólnie od 30 lat. W tamtym momencie startowaliśmy z zupełnie innego miejsca – ja byłem już dojrzałym człowiekiem, a syn dopiero stawił pierwsze kroki w branży. Dla mnie sytuacja była nieco prostsza – miałem doświadczenie biznesowe i odwagę do podejmowania decyzji. W 1993 roku założyłem działalność gospodarczą montując w Inowrocławiu żaluzje i rolety materiałowe. Po ukończeniu szkoły średniej, syn Waldemar dołączył do mnie i tak zostało do dzisiaj. Z perspektywy ostatnich 30 lat nie wyobrażam sobie, że mogło być inaczej. Jestem dumny, że udało nam się stworzyć rodzinny biznes oparty na szacunku i etosie pracy – komentuje Mieczysław Krysiński, założyciel Salonu KRISTECH technika otworowa.



Na przestrzeni ostatnich 30 lat napotkaliśmy wiele wyzwań, ale przyświecał nam jeden cel: wspólna, konsekwentna praca na rzecz rozwoju firmy. Od samego początku, w dobrych i złych chwilach, pomimo różnicy charakterów, nigdy nie zabrakło nam codziennej życzliwości, wzajemnego zaufania i akceptacji podejmowanych decyzji. Patrząc z perspektywy tylu lat, wydaje się to niemożliwe, a jednak tak jest i widać tego efekty w postaci świetnie prosperującego Salonu KRISTECH. Dzisiaj to syn zarządza Salonem i jest to dowód skutecznej sukcesji – dodaje Mieczysław Krysiński.

KRISTECH technika otworowa – eksperyment biznesowy, który okazał się sukcesem

KRISTECH jest pierwszym Partnerem KRISPOL, który podjął decyzję o współpracy w ramach Sieci Salonów KRISHOME. Był prekursorem i pewnego rodzaju eksperymentem biznesowym, który okazał się ogromnym sukcesem. 30 lat budowania renomy i zdybywania doświadczenia przyniosło wymierne korzyści. Dzisiaj KRISTECH technika otworowa specjalizuje się w komplecie stolarki KRISPOL, obsługuje rejon kujawsko-pomorski w zakresie budownictwa jednorodzinnego oraz całą Polskę w przypadku sprzedaży inwestycyjnej. Sukces firmy jest efektem transformacji, którą przechodziło przedsiębiorstwo przez ostatnie lata. Jej rozwój nierozerwalnie łączy się również z rozwojem produktów oferowanych przez KRISPOL – okien, bram, drzwi, osłon, konstrukcji aluminiowych, automatyki oraz rozwiązań dla przemysłu.

Bogate doświadczenie w branży budowlanej pozwala nam zaoferować najwyższej jakości, pełną obsługę inwestycji w zakresie stolarki otworowej. Kompleksowa usługa obejmuje bardzo rzeczowy pomiar, skupiający uwagę na potrzebach klienta. Na jego podstawie dobieramy produkty oraz najlepszy sposób montażu. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować ofertę w największym stopniu dostosowaną do jego oczekiwań – komentuje Waldemar Krysiński, właściciel Salonu KRISTECH technika otworowa.

Ważnym elementem uroczystości były podziękowania dla współpracowników, którzy codziennie budują renomę firmy. Waldemar Krysiński uhonorował i podziękował również swojemu ojcu, który ukształtował jego drogę biznesową oraz wspierał funkcjonowanie firmy przez 30 lat.



Firma KRISTECH rozwija się w szybkim tempie. Jest w czołówce najlepszych salonów stolarki w Polsce i nie zwalnia tempa. Dołącza do oferty nowe rozwiązania z zakresu aluminium oraz słynie z wysokiej jakości montażu, a przede wszystkim wysokiej, opartej na budowaniu relacji obsłudze klienta.



Źródło: KRISPOL

Fot.2. Mieczysław Krysiński – założyciel firmy KRISTECH technika otworowa

Fot.3. Od lewej: Karol Krysiński, Waldemar Krysiński, Artur Jaworski

Fot.4. Wpis do księgi gości podczas jubileuszu firmy KRISTECH technika otworowa