Z KRISPOL znajdziesz swój „Pomysł na Dom” i zakończysz inwestycję z sukcesem!



Polacy z zamiłowaniem oglądają programy związane z tematyką budowlaną, remontową i wykończeniową. Poszukają w nich sposobów na urządzanie wnętrz domów, sprawdzonych rozwiązań, a także patentów budowlano-remontowych. „Pomysł na Dom” doskonale wpisuje się w ten trend. W trzech odcinkach programu Marcin Garbaciak, ekspert marki KRISPOL, udzielił fachowej porady dotyczącej stolarki otworowej oraz przybliżył korzyści wynikające z zastosowania dopasowanych do inwestycji rozwiązań. Dla wszystkich zainteresowanych tematem termomodernizacji powstał również specjalny webcast, z którego widz dowie się między innymi, na jakie dofinansowanie do wymiany okien można liczyć z dostępnych programów rządowych.

Odcinek 1: Klimatyczny domek dróżnika



Stary domek dróżnika skradł serce nowych właścicieli, którzy kupili go razem z działką za 90 tys. zł. A co myśli o nim ekspert KRISPOL? Dom jest niezwykle urokliwy i sprawia wrażenie bardzo przytulnego. Jest jednak jedna rzecz, którą można byłoby w nim wykonać, aby móc tę metamorfozę nazwać idealną. Chodzi o termomodernizację budynku poprzez wymianę okien i drzwi. Na jakie parametry zwrócić uwagę i jakie produkty wybrać, kiedy planujemy takie przedsięwzięcie?

https://www.youtube.com/watch?v=Ecop0xKpCO0



Odcinek 2: Bliźniak, który nie musi wyglądać jak dom sąsiada

Mieszkanie w bliźniaku wiąże się szeregiem zalet. Jedną z nich jest to, że taki dom zawsze stoi w granicy działki, a więc mamy do wykorzystania maksymalną powierzchnię podwórka, które jest lepiej ustawne. Po drugie budowa bliźniaka jest opłacalna finansowo – koszty budowy współdzieli się z sąsiadami, tym samym więcej środków pozostaje na wyposażenie wnętrza domu. Po trzecie bliźniak wcale nie musi być nudny. Jednym z elementów wyróżniających go na tle domu sąsiada mogą być wielkogabarytowe przeszklenia. O czym trzeba pamiętać, decydując się na wielkie tafle szkła?

https://www.youtube.com/watch?v=AfpOikKoQIU



Odcinek 3: Poniemiecki dom z 1931 roku poddany metamorfozie

Każdy dom ma potencjał, nawet jeśli na pierwszy rzut oka jest on głęboko ukryty. Z roku na rok stare, nadgryzione zębem czasu domy zyskują coraz większą popularność wśród inwestorów, często dzięki swojej świetnej lokalizacji lub atrakcyjnej cenie. Zakup starego domu jest alternatywą dla tradycyjnej budowy. Podejmując decyzję warto jednak wiedzieć, że remont takiego budynku w większości przypadków okazuje się być kosztownym, trudnym i pracochłonnym przedsięwzięciem. Właśnie tak było w przypadku starego, poniemieckiego domu z 1931 roku, który choć jest duży, ma niewielkie przeszklenia. Podczas remontu warto zainwestować więc nie tylko w samą wymianę okien, ale również zmianę ich liczby i wielkości. Na jaki model postawić i gdzie szukać pomocy podczas ich wyboru?

https://www.youtube.com/watch?v=AU4Zb-21Mjs



Termomodernizacja z KRISPOL

Myślisz o termomodernizacji swojego domu? Zachęcamy do zapoznania się z materiałami, które powstały w ramach współpracy partnerskiej z programem „Pomysł na Dom” - artykuł „Czyste powietrze. Postaw na termomodernizację domu i zyskaj dotację”, a także webcast „Termomodernizacja domu a okna” z ekspertem marki KRISPOL w roli głównej.

https://www.money.pl/gospodarka/czyste-powietrze-postaw-na-termomodernizacje-domu-i-zyskaj-dotacje-6874989005392704a.html

https://www.youtube.com/watch?v=IcK2fGc50fo

Premiera ostatniego, czwartego odcinka programu „Pomysł na Dom” we współpracy z ekspertem KRISPOL już 23 czerwca!



Pomysł na Dom

„Pomysł na Dom” to program, który składa się z krótkich, ale niezwykle treściwych odcinków o tematyce budowlanej. W każdym z odcinków na warsztat brany jest inspirujący dom, a widz ma szansę obejrzeć go od zewnątrz i od środka oraz poznać zastosowane w nim rozwiązania. Program jest doskonałym miejscem do czerpania inspiracji przy budowie lub remoncie własnego domu.