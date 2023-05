Przełom w designie drzwi zewnętrznych PVC. Poznaj kolekcję SOLANO 82 PVC od KRISPOL

Postawiliśmy na parametry techniczne

Nowa kolekcja drzwi to kolejna ewolucja w historii drzwi PVC. W procesie tworzenia SOLANO 82 PVC postawiliśmy na innowacyjność technologii pływającego panelu. W praktyce oznacza to, że panel nakładkowy nie jest trwale połączony ze skrzydłem, a dodatkowo zaprojektowana przestrzeń dylatacji po obwodzie zapewnia ochronę przed ugięciem podczas nagrzewania profili promieniami słonecznymi. W skład rdzenia drzwi wchodzi również specjalna warstwa termiczna z pianki izolacyjnej. Tak skonstruowane skrzydło pokrywa panel wykonany z płyty HDF i okleiny. Drzwi wykonane w technologii hybrydowej to innowacyjne rozwiązanie gwarantujące bezpieczeństwo i najwyższy komfort ich obsługi.



Dlaczego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie do oferty linii drzwi zewnętrznych PVC?

W przypadku SOLANO 82 wysoki standard wykonania połączyliśmy z bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny produktu. Ponadto udostępniliśmy inwestorom szerokie możliwości personalizacji. Drzwi zewnętrzne SOLANO 82, jak większość innych pozycji z naszego katalogu, to produkt dostępny na wymiar. Możliwości dopasowania do własnych potrzeb nie kończą się jednak na rozmiarze drzwi. W kolekcji znalazło się 17 nowych wzorów, niedostępnych w żadnej innej linii drzwi zewnętrznych marki KRISPOL. Istnieje również możliwość wyboru jednej z kilkudziesięciu unikalnych oklein z naszej autorskiej kolekcji.



Kolekcja SOLANO PVC – drzwi idealnie spersonalizowane

Projektując nowe modele drzwi jednostronnie nakładkowych zadbaliśmy o to, aby były one maksymalnie zróżnicowane pod względem wizualnym. Dzięki temu SOLANO 82 mogą być elementem zarówno budynków nowoczesnych, inspirowanych minimalistycznymi, designerskimi trendami, jak i domów jednorodzinnych o klasycznej bryle. Dużym atutem drzwi jest również gładka strona wewnętrzna, która perfekcyjnie dopasuje się do każdego wnętrza. Dokonując wyboru inwestor może wybierać spośród kilkunastu wzorów dekoracyjnych. Szerokie możliwości personalizacji wzoru i koloru drzwi pozwalają na stworzenie spójnej, dopasowanej do elewacji budynku, strefy wejścia do domu.



Jedno rozwiązanie wiele możliwości

Drzwi zewnętrzne PVC SOLANO 82 to jedna z najnowszych pozycji w naszym katalogu produktów. Jest to rozwiązanie, które pozwala na zachowanie bardzo korzystnego stosunku jakości do ceny przy jednoczesnym osiągnięciu wysokich parametrów technicznych. Zalety drzwi SOLANO 82 wynikają w dużej mierze z zastosowanych w tej linii produktowej materiałów. Zewnętrzne panele drzwi wykonane są z niezwykle trwałej i odpornej na uszkodzenia mechaniczne płyty HDF, czyli wysokogatunkowego zamiennika drewna. Drzwi PVC o takiej hybrydowej konstrukcji mają bardzo dobre parametry izolacyjne i są częstym wyborem wśród posiadaczy domów energooszczędnych czy też inwestorów, którym zależy na zmniejszeniu rachunków za ogrzewanie.