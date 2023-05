KRISPOL Września z nowym otwarciem

W trakcie specjalnej konferencji prasowej we Wrześni ogłoszono nowego partnera biznesowego klubu – firmę SCZ Inwestycje. Jednocześnie marka KRISPOL potwierdziła swoje dalsze zaangażowanie w budowę silnej siatkówki w regionie. Przypomnijmy, że marka od wielu sezonów aktywnie wspiera rozwój siatkówki we Wrześni, jest także aktywnym partnerem Polskiej Ligi Siatkówki.



– Marka KRISPOL od lat obejmuje kompleksowym wsparciem drużynę i klub – podkreśla Karol Krysiński, prezes zarządu spółki. – Będziemy wspólnie grali dalej także w kolejnym sezonie – dodał prezes. W ostatnich latach KRISPOL Września na stałe wpisał się w krajobraz zaplecza PlusLigi, po każdym sezonie wypuszczał młodych graczy, którzy zasilali szeregi większych klubów, często także w PlusLidze. W ostatnich rozgrywkach, dysponując bardzo młodą drużyną, zajął ostatecznie 14. miejsce. W tej chwili całe środowisko chce jak najszybszego powrotu do TAURON 1. Ligi, a by to się udało, klub pozyskał właśnie kolejnego partnera strategicznego – firmę SCZ Inwestycje.



– Bardzo dziękuję panu prezesowi, że moja firma mogła dołączyć do grona sponsorów klubu – mówił w trakcie konferencji Jakub Żuchowicki, prezes zarządu SCZ Inwestycje. – Mam nadzieję, że najbliższy, wspólnie spędzony sezon będzie bardzo udany.



Co warte podkreślenia, zarząd KRISPOL Września zdecydował, że w klubie na kolejne dwa sezony pozostanie bardzo doświadczony szkoleniowiec Marian Kardas, który od kilku sezonów jest związany z klubem. – Jestem naprawdę bardzo wdzięczny zarządowi i sponsorom KRISPOL Września, że zaufali mi nie tylko wtedy, gdy zajmowaliśmy wysokie miejsca w TAURON 1. Lidze, ale stanęli za mną także wtedy, gdy niestety opuszczamy zaplecze PlusLigi – podkreśla trener. – To bardzo wiele dla mnie znaczy, bo mamy wspólne plany i wizję przyszłości. Wierzę, że wspólna praca przyniesie doskonałe efekty – dodaje.



Z pozyskania nowego partnera biznesowego i zagwarantowania sobie stabilności niezwykle zadowolony jest prezes wrześnieńskiego klubu. – W zawodowym sporcie tak czasem bywa, że przychodzą porażki, wiedzieliśmy zresztą przed sezonem, że tak młoda drużyna, jak nasza, stanie przed wielkim wyzwaniem – mówi Robert Wardak, prezes zarządu KRISPOL Września. – Wyciągamy wnioski z tego sezonu i walczymy razem o jak najlepszą wspólną przyszłość. Bardzo się cieszę, że mamy tak wspaniałe grono partnerów, na czele z marką KRISPOL. Witamy w naszym klubie firmę SCZ Inwestycje, wierzę że wspólnie będziemy się dynamicznie rozwijać. Dzięki takim partnerom będzie to możliwe – dodaje.



Fot.1. od lewej: Jakub Żuchowicki, Robert Wardak, Karol Krysiński

Fot.2.: Marian Kardas