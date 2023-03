Marka KRISPOL Partnerem kanału YouTube „Pomysł na Dom”

W Polsce od dawna panuje prawdziwy szał na programy związane z tematyką budowlaną, remontową i wykończeniową. Polacy poszukają sposobów na urządzanie wnętrz domów, a media społecznościowe okazują się w tym przypadku najlepszym źródłem inspiracji. Program „Pomysł na dom” doskonale wpisuje się w ten trend, prezentując branżowe nowości, pomysły na niestandardowe miejsca zamieszkania i patenty wnętrzarskie. Ciekawe projekty, robiące wrażenie realizacje oraz niebanalne pomysły na to, jak zamieszkać - w programie „Pomysł na dom” możemy dowiedzieć się, jak mieszkają inni oraz jak budować w oparciu o aktualne trendy i nowinki technologiczne.



Marka KRISPOL Partnerem kanału na YouTube „Pomysł na Dom”

Podjęcie się budowy, remontu lub termomodernizacji domu nie należy do łatwych zadań. W ich trakcie trzeba wziąć pod uwagę nie tylko wygląd, aktualne trendy i możliwości, ale także komfort i funkcjonalność przestrzeni. Nawet jeżeli plan i przeprowadzenie modernizacji lub budowy domu

zlecimy profesjonalistom, nadal potrzebne są konkretne wytyczne, aby ich praca zmierzała w odpowiednim kierunku, a efekt końcowy spełnił oczekiwania lokatorów. Gdzie szukać inspiracji? Jak sprawić, aby wykończone wnętrze było funkcjonalne, komfortowe i z pomysłem? W czterech odcinkach programu „Pomysł na dom” Marcin Garbaciak, Ekspert marki KRISPOL, udzielił fachowej porady dotyczącej stolarki otworowej oraz przybliżył korzyści wynikające z zastosowania konkretnych, dopasowanych do inwestycji rozwiązań.



Odcinek 1: Domek dróżnika

Maciej i jego żona kupili stary dom dróżnika kolejowego z działką za 90 tys. zł. Przed sprzedażą musieli przekonać poprzednich właścicieli, że zachowają jego unikatowy charakter i nie zakryją pięknej czerwonej cegły grubą warstwą docieplenia i tynku. Tak też się stało, a dom zyskał drugie życie. Starych domów poddawanych renowacji jest w naszym kraju coraz więcej. Wspólnie z Kubą Jankowskim, prowadzącym program, Ekspert marki KRISPOL doradził, w jaki sposób przeprowadzić termomodernizację, aby w przyszłości zyskać oszczędności i czym kierować się podczas dokonywania wyboru stolarki okiennej dla domu, który ma już kilka dekad życia za sobą.

Zapraszamy do obejrzenia odcinka: https://www.youtube.com/watch?v=Ecop0xKpCO0

Premiera pozostałych odcinków już wkrótce.



Termomodernizacja z KRISPOL

W ostatnim czasie, w ramach współpracy partnerskiej, na money.pl został również opublikowany artykuł „Czyste powietrze. Postaw na termomodernizację domu i zyskaj dotację” na temat termomodernizacji i programu Czyste Powietrze 3.0, a także webcast „Termomodernizacja domu a okna” z Ekspertem marki KRISPOL w roli głównej.



Zapraszamy do zapoznana się z materiałem: https://www.money.pl/gospodarka/czyste-powietrze-postaw-na-termomodernizacje-domu-i-zyskaj-dotacje-6874989005392704a.html



Pomysł na dom

„Pomysł na dom” to program, który składa się z krótkich, ale niezwykle treściwych odcinków o tematyce budowlanej. W każdym z odcinków na warsztat brany jest inspirujący dom, a widz ma szansę obejrzeć go od zewnątrz i od środka oraz poznać zastosowane w nim rozwiązania. Program jest doskonałym miejscem do czerpania inspiracji przy budowie lub remoncie własnego domu.