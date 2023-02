Marka KRISPOL i rozwijająca się Sieć Salonów KRISHOME ponownie nagrodzone przez konsumentów

Złoty Laur Klienta jest przyznawany najbardziej innowacyjnym markom, dla których najważniejsza jest jakość sprzedawanych produktów. Coraz bardziej świadomi konsumenci oczekują bezproblemowych doświadczeń zakupowych. Poszukują miejsc, w których przy wsparciu specjalistów dokonają kompleksowych zakupów, oszczędzając przy tym czas i pieniądze. Mając to na uwadze, po raz kolejny wysoko ocenili markę KRISPOL i Sieć Salonów KRISHOME, przyznając im godło Złoty Laur Konsumenta 2023 w kategorii „Jakość i innowacja branży budowlanej”.



To ważny sukces stolarki KRISPOL. Marka od lat tworzy solidną i energooszczędną stolarkę dla domu – okna, bramy, drzwi i osłony zewnętrzne, dostarcza ją swoim Partnerom Handlowym, a za ich pośrednictwem inwestorom. Zorientowanie na współpracę i najwyższa

jakość produktów mają odzwierciedlenie w Gwarancji Spokoju, która jest ważnym elementem działania i silną kompetencją KRISPOL.



Zdobyte wyróżnienie to z jednej strony wyraz docenienia naszych starań w zakresie obsługi klienta, a z drugiej zobowiązanie do kontynuowania prowadzonych działań, zarówno w obszarze jakości, jak i innowacyjności naszych produktów. Laur Klienta 2023 to najlepsza rekomendacja dla naszej codziennej, wytężonej pracy, którą wkładamy w udoskonalanie produktów i rozwój Sieci Salonów KRISHOME. Nasz autorski pomysł sprzedaży kompletu stolarki w jednym miejscu jest odpowiedzią na wszystkie potrzeby konsumenta, który ceni swój czas, bezpieczeństwo, a także poszukuje kompleksowych usług wspartych profesjonalną poradą eksperta - komentuje Radosław Gibki, Dyrektor Sprzedaży Krajowej KRISPOL



Mam przyjemność zaprosić do dwóch nowych Salonów KRISHOME – Salonu Dream House w Bełchatowie oraz Salonu Alukonstrukt w Wadowicach. To doskonałe miejsce nie tylko dla inwestorów z gotowym planem budowy lub modernizacji domu, ale także tych, którzy dopiero szukają inspiracji - komentuje Radosław Gibki.

Laur Klienta to jeden z pierwszych i jednocześnie najbardziej liczących się certyfikatów konsumenckich w kraju. Przyznawany jest w wyniku przeprowadzanego od 17. lat plebiscytu powszechnej popularności produktów oraz usług. Godło Laur Klienta stało się potwierdzeniem silnej pozycji nagradzanych marek na wymagającym rynku, a tym samym odzwierciedleniem tego, jak konsumenci postrzegają dany produkt, usługę lub firmę w kontekście jakości i innowacyjności.