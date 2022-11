Siedem nowych Salonów dołączyło do Sieci Salonów KRISHOME

POTRZEBY INWESTORÓW ZAWSZE NA PIERWSZYM MIEJSCU

Scentralizowany sposób zakupu kompletu stolarki otworowej do domu zyskuje z roku na rok. Nowoczesny inwestor szuka dobrej jakości produktów, ale również oszczędności czasu. Zakup bramy, okien, drzwi i osłon w jednym miejscu pozwala zoptymalizować liczbę wizyt w salonie, wielokrotnych i uciążliwych pomiarów na budowie czy montażu wykonywanego przez kilka różnych ekip. W przyszłości zapewnia również jednolitą obsługę posprzedażową w postaci corocznych przeglądów. Pełna obsługa inwestycji w zakresie stolarki otworowej przypadła do gustu nie tylko budującym, ale również firmom, które poszukują stabilnego konceptu biznesowego.

Obecna sytuacja w kraju i na świecie wzmocniła koncept zakupu stolarki w jednym miejscu. Sieć Salonów KRISHOME to odpowiedź na wszystkie potrzeby konsumenta, który ceni swój czas, bezpieczeństwo, poszukuje kompleksowych usług dostępnych w jednym miejscu, wspartych profesjonalną poradą eksperta – podkreśla Radosław Gibki, Dyrektor Sprzedaży Krajowej

WARTO POSTAWIĆ NA ZAUFANEGO PRODUCENTA

W obecnych czasach, dla większości inwestorów to budżet jest głównym decydentem na każdym etapie budowy domu. Kosztorys jest przeważnie starannie wyliczony, a finalny dobór produktów w dużej mierze musi pokrywać się z założeniami finansowymi inwestycji. Ważna jest również jakość i funkcjonalność produktów, a także oszczędność czasu podczas ich wyboru. Zakup stolarki to poważna inwestycja, dlatego należy zakładać, że środki w nią włożone będą się zwracały. Wybór dobrych jakościowo okien, bram garażowych i drzwi zewnętrznych od sprawdzonego producenta wpływa na obniżenie rachunków i oszczędności w przyszłości, a zastosowane w produktach rozwiązania dają gwarancję bezawaryjności na lata.

Bazowanie na zaufaniu Partnerów Handlowych, dopasowanie systemów produkcyjnych i odważne podejmowanie decyzji daje gwarancję rozwoju biznesu, nawet w nieprzewidywalnych czasach. Jako producent z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży doskonale wiemy, jakie są nasze atuty i to na nich opieramy autorski przepis na Gwarancję Spokoju, której poszukuje każdy inwestor – komentuje Radosław Gibki. Za nami otwarcie kolejnych Salonów prezentujących cały wachlarz produktów marki KRISPOL. Nowe Salony KRISHOME znajdują się w Szczecinie, Nowym Worowie, Wadowicach, Świebodzinie, Opolu, Nowym Tomyślu i Kwidzynie. To doskonałe miejsca nie tylko dla inwestorów z gotowym planem budowy lub modernizacji domu, ale także tych, którzy dopiero szukają pomysłów - dodaje.

WAŻNE JEST POCZUCIE DOBRZE DOKONANEGO WYBORU

Bez względu na to, czy inwestor wybierze okna z PVC, aluminiowe czy połączy oba te rozwiązania, może liczyć na spójną kolorystykę wszystkich elementów stolarki. W ofercie marki KRISPOL kupujący znajdzie ponad 200 wariantów RAL oraz blisko 30 rodzajów oklein. Integralność kolorów, kształtów, faktur gwarantuje spójność bryły budynku ze stylem, w jakim został on wykonany. Wygląd to jednak nie wszystko – zastosowane w produktach rozwiązania technologiczne sprawiają, że stolarka marki KRISPOL spełnia oczekiwania najbardziej wymagających inwestorów.

Budowa lub renowacja domu to duże przedsięwzięcie. Produkty muszą gwarantować bezpieczeństwo i być dopasowane do określonych potrzeb klientów. Najlepszym tego przykładem jest zainteresowanie rozwiązaniami energooszczędnymi. To przyszłościowy wybór, który pozwala na zmniejszenie wydatków związanych z użytkowaniem domu. Decydując się na produkty marki KRISPOL, kupujący stawia na innowacyjne metody i wysokiej jakości produkty polecane w programie Czyste Powietrze. Ponadto korzysta z profesjonalnej obsługi, fachowego doradztwa oraz serwisu i otrzymuje długoletnią gwarancję - 7 lat na okna PVC i 5 lat na pozostałe produkty.

POMAGAMY W TERMOMODERNIZACJI – OD WYCNEY PO DOTACJE

Inwestycje budowlane to nie tylko stawianie nowych budynków, ale także termomodernizowanie już istniejących. W Polsce większość domów jednorodzinnych wymaga kompleksowej termomodernizacji. U źródeł tych działań leżą potrzeby związane z rosnącymi cenami energii cieplnej oraz deficyt surowców pozwalających na jej produkcję. Niezależnie od źródła ciepła, skutecznym sposobem na ciepły dom i oszczędność energii jest wymiana okien, drzwi zewnętrznych i bramy garażowej. Warto wiedzieć, że zakup nowej stolarki do termomodernizowanego domu można zrealizować z dofinansowaniem. Produkty marki KRISPOL znajdują się na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów, spełniają wymagania programu Czyste Powietrze i kwalifikują się do ulgi termomodernizacyjnej.

Okna, drzwi i bramy garażowe montowane 15-20 lat temu mają współczynniki przenikania ciepła nawet trzykrotnie wyższe niż nowe, a ponadto często zamontowane są w sposób niezgodny z dzisiejszymi standardami. Decyzję o wyborze kompletu stolarki powinna poprzedzać analiza potrzeb i oczekiwań inwestora. Należy określić warunki, w jakich produkty będą użytkowane. Niektóre rozwiązania lepiej sprawdzą się w budownictwie w centrum miasta, inne natomiast w domach zlokalizowanych na przedmieściach lub na wsi – podkreśla Radosław Gibki. Wymiana stolarki w domu wydaje się być skomplikowanym przedsięwzięciem, dlatego inwestorzy potrzebujący wsparcia mogą udać się do Salonu KRISHOME, w którym specjaliści dokonają bezpłatnej konsultacji i posłużą fachowym doradztwem na każdym etapie realizacji – od wyceny po dotację – dodaje.





Budujesz lub remontujesz dom? Zastanawiasz się, jakie produkty i rozwiązania wybrać, aby inwestycja zwróciła się w przyszłości?

Odwiedź jeden z nowych Salonów KRISHOME: EURO KLINKIER Szczecin (https://euroklinkier.krishome.pl/), Perenc Nowe Worowo (https://perenc.krishome.pl/), Alukonstrukt Wadowice, Chorążyczewscy Świebodzin, DACH KLINKIER Opole (https://dachklinkier.krishome.pl/), WINDOW SILL Nowy Tomyśl (https://windowsill.krishome.pl/), RCT Kwidzyn (https://rct.krishome.pl/).