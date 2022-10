NOWOŚĆ w ofercie KRISPOL. Przedstawiamy mocny napęd przemysłowy STARCUS F

STARCUS F35 / F50 / F70 to seria solidnych napędów przemysłowych do zadań specjalnych, dopasowanych do produktów marki KRISPOL.



Podejmując decyzję o wprowadzeniu do oferty STARCUS F zwróciliśmy szczególną uwagę na jego właściwości użytkowe. To seria mocnych silników do zadań specjalnych, w których liczy się bezawaryjna, cicha praca. Każdy napęd wyposażony jest w falownik, czyli funkcję łagodnego startu i zatrzymania, co znacząco wydłuża żywotność bramy. Możliwe jest również regulowanie prędkości otwierania i zamykania bramy – podkreśla Michał Jurkiewicz, Product Manager KRISPOL.

Mocnych stron nowego rozwiązania jest wiele. Wśród nich na podkreślenie zasługuje możliwość ustawienia pozycji pośredniej, funkcja auto zamykania po zdefiniowanym czasie, łatwość montażu i intuicyjny sposób programowania, a także możliwość podpięcia szerokiej gamy akcesoriów, między innymi kurtyn świetlnych, a także centrali przeciwpożarowej.

Przemysłowe bramy segmentowe wraz z dopasowaną i niezawodną automatyką to rozwiązania bezpieczne i bezproblemowe w obsłudze, które sprawdzą się w praktycznie każdym biznesie. Dzięki indywidulanemu podejściu i precyzji wykonania, skutecznie zoptymalizują przestrzeń budynku i sprostają wymaganiom każdego dnia pracy. Nieważne, czy mówimy o małym warsztacie, czy o wielkopowierzchniowej hali magazynowej. W przypadku każdej inwestycji tak samo ważne jest, aby stworzyć bezpieczne i komfortowe warunki dla rozwoju biznesu. W Salonie KRISHOME inwestorzy uzyskają fachową pomoc w zakresie doboru produktów. Doradcy polecą, jakie rozwiązania sprawdzą się najlepiej i w co warto zainwestować. Nowe napędy STARCUS F otrzymały mocną rekomendację od producenta do zastosowania w środowiskach przemysłowych, halach magazynowych, halach dla rolnictwa i centrach logistycznych.